Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции. Об этом в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Газета.Ru
По словам канцлера, дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются давно. Он напомнил о «переговорах с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Lenta.ru
"Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла", - сказал Шольц. Он снова утверждал, что Россия может "в любое время завершить" конфликт, если отведет войска. ТАСС