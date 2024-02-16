Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции. Об этом в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Газета.Ru

По словам канцлера, дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине предпринимаются давно. Он напомнил о «переговорах с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Lenta.ru