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Лавров призвал деколонизировать 17 территорий в мире

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировому сообществу необходимо деколонизировать 17 территорий, которые находятся под контролем бывших метрополий. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров призвал деколонизировать 17 территорий в мире
© РИА Новости

Такое заявление дипломат сделал во время пленарного заседания форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!». По словам Лаврова, для деколонизации этих территорий мировому сообществу необходимо приложить совместные усилия. Он призвал мобилизовать для этой цели заинтересованные организации — например, Группу друзей в защиту Устава ООН.

«В наших совместных усилиях мы предлагаем прежде всего выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, ведь до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования соответствующих резолюций ООН», — заявил он.

Ранее Лавров заявил, что общество США живет в информационной блокаде.

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