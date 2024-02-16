Лавров призвал деколонизировать 17 территорий в мире
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировому сообществу необходимо деколонизировать 17 территорий, которые находятся под контролем бывших метрополий. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление дипломат сделал во время пленарного заседания форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!». По словам Лаврова, для деколонизации этих территорий мировому сообществу необходимо приложить совместные усилия. Он призвал мобилизовать для этой цели заинтересованные организации — например, Группу друзей в защиту Устава ООН.
«В наших совместных усилиях мы предлагаем прежде всего выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, ведь до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования соответствующих резолюций ООН», — заявил он.
Ранее Лавров заявил, что общество США живет в информационной блокаде.