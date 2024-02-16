Американское общество находится в информационной блокаде, это показало прозрение, которое наступило после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров .

«Прозрение, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью <…> говорит об одном. Главное для меня — оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде», — сказал Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине.

Ранее Карлсон провел интервью с Путиным, которое начали активно обсуждать в России и за рубежом. После беседы с президентом журналист заявил, что ему очень понравилось в Москве. Он также сказал, что российская столица куда приятнее любого американского мегаполиса.