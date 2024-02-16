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Лавров: общество США живет в информационной блокаде

Американское общество находится в информационной блокаде, это показало прозрение, которое наступило после интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Прозрение, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью <…> говорит об одном. Главное для меня — оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде», — сказал Лавров в ходе конференции, приуроченной к 10-й годовщине госпереворота на Украине.

Трансляция велась на YouTube канале МИД России. Он добавил, что американцам «скармливают» внутренний нарратив, прежде всего, демократической партии.

Путин назвал журналиста Карлсона «опасным человеком»

Ранее Карлсон провел интервью с Путиным, которое начали активно обсуждать в России и за рубежом. После беседы с президентом журналист заявил, что ему очень понравилось в Москве. Он также сказал, что российская столица куда приятнее любого американского мегаполиса.

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