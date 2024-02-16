В НАТО ответили на вопрос о вступлении Украины в альянс в 2024 году

Представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не вступит в НАТО на летнем саммите альянса в 2024 году. Об этом он рассказал в комментарии украинским СМИ.

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Саммит, посвященный 75-летию НАТО, пройдет в июле 2024 года в Вашингтоне.

Сайзек выразил уверенность, что, несмотря на разногласия среди членов НАТО, в итоге альянс единодушно поддержит вступление Украины. Представитель Госдепа напомнил о прошлогоднем саммите в Вильнюсе, где все члены альянса согласились, что «место Украины - в НАТО».

«Члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят присоединиться к НАТО сразу и как можно быстрее. Честно говоря, этого не ожидается на саммите НАТО в этом году», - подчеркнул Сайзек.

По его мнению, Киев не вступит в альянс до завершения украинского кризиса.

Осенью 2023 года Украина получила от НАТО рекомендации, которым она должна следовать, чтобы стать членом альянса. Среди условий - борьба с коррупцией, поддержка прав человека и прав меньшинств.

СМИ писали, что программа НАТО по реформам для Украины будет упрощенной - не такой строгой, как обычно приходится выполнять будущим членам альянса. Сообщалось, что Киеву потребуется создать национальную стратегию обороны и безопасности, поработать над совместимостью своих сил с армиями НАТО, а также провести антикоррупционные реформы.