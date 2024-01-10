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Восстание банд: что происходит в Эквадоре

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Сотрудники полиции у здания телеканала ТС после того, как туда во время прямого эфира ворвались боевики
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Сотрудники полиции у здания телеканала ТС после того, как туда во время прямого эфира ворвались боевики 
© globallookpress.com
Полицейский проводит обыск в историческом центре города
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Полицейский проводит обыск в историческом центре города 
© legion-media.ru
Бронеавтомобиль на одной из улиц города
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Бронеавтомобиль на одной из улиц города 
© globallookpress.com
Сотрудник одного из силовых ведомств Эквадора во время патрулирования улиц
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Сотрудник одного из силовых ведомств Эквадора во время патрулирования улиц 
© globallookpress.com

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Последствия взрыва во время столкновения сотрудников полиции и вооруженных банд
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Последствия взрыва во время столкновения сотрудников полиции и вооруженных банд 
© globallookpress.com
Сотрудники полиции у здания телеканала ТС после того, как туда во время прямого эфира ворвались боевики
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Сотрудники полиции у здания телеканала ТС после того, как туда во время прямого эфира ворвались боевики 
© globallookpress.com
Сотрудники полиции у здания телеканала ТС после того, как туда во время прямого эфира ворвались боевики
7/12
Сотрудники полиции у здания телеканала ТС после того, как туда во время прямого эфира ворвались боевики 
© globallookpress.com
Сотрудники полиции у здания телеканала ТС после того, как туда во время прямого эфира ворвались боевики
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Сотрудники полиции у здания телеканала ТС после того, как туда во время прямого эфира ворвались боевики 
© legion-media.ru
Армейские подразделения развернутые в Эквадоре для борьбы с вооруженными бандами
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Армейские подразделения развернутые в Эквадоре для борьбы с вооруженными бандами 
© Imago/TACC

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Армейские подразделения развернутые в Эквадоре для борьбы с вооруженными бандами
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Армейские подразделения развернутые в Эквадоре для борьбы с вооруженными бандами 
© Imago/TACC
Полицейский вертолет над одной из тюрем Эквадора
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Полицейский вертолет над одной из тюрем Эквадора 
© EPA/TACC
Армейские подразделения развернутые в Эквадоре для борьбы с вооруженными бандами
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Армейские подразделения развернутые в Эквадоре для борьбы с вооруженными бандами 
© EPA/TACC

В Эквадоре продолжаются вооруженные столкновения силовиков с боевиками преступных группировок. Накануне президент страны Даниэль Нобоа объявил в республике чрезвычайное положение после побега из тюрьмы Адольфо Масиса — лидера наркокартеля "Лос Чонерос". Об этом сообщает "Интерфакс".

9 января одна из банд ворвалась в студию крупной телевизионной станции в Эквадоре во время прямой трансляции. Преступники в масках, вооруженные пистолетами, автоматами и динамитными шашками, несколько часов удерживали более 20 журналистов. В результате спецоперации спецназу удалось освободить заложников.

Всего же за несколько дней противостояния в стране погибли как минимум 10 человек, включая двух сотрудников полиции. Сейчас на улицах городов развернуты армейские подразделения, которым приказано нейтрализовать 22 бандитские группировки.

Что происходит в Эквадоре — в галерее "Рамблера".

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