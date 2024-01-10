Восстание банд: что происходит в Эквадоре

В Эквадоре продолжаются вооруженные столкновения силовиков с боевиками преступных группировок. Накануне президент страны Даниэль Нобоа объявил в республике чрезвычайное положение после побега из тюрьмы Адольфо Масиса — лидера наркокартеля "Лос Чонерос". Об этом сообщает "Интерфакс".

9 января одна из банд ворвалась в студию крупной телевизионной станции в Эквадоре во время прямой трансляции. Преступники в масках, вооруженные пистолетами, автоматами и динамитными шашками, несколько часов удерживали более 20 журналистов. В результате спецоперации спецназу удалось освободить заложников.

Всего же за несколько дней противостояния в стране погибли как минимум 10 человек, включая двух сотрудников полиции. Сейчас на улицах городов развернуты армейские подразделения, которым приказано нейтрализовать 22 бандитские группировки.