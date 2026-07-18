В начале 1970-х годов кипрский курорт Вароша был одним из самых популярных туристических направлений Европы. Здесь отдыхали такие звезды, как Элизабет Тейлор, Ричард Бертон, Ракель Уэлч и Брижит Бардо. Инвесторы со всего мира вкладывали миллионы долларов в жемчужину Средиземного моря. В районе открывались дорогие отели, изысканные рестораны и бары.

Все изменилось после турецкого вторжения в июле 1974 года. Город Фамагуста, чьей частью является Вароша, был захвачен. Военные дали грекам-киприотам сутки, чтобы покинуть территорию курорта, взяв с собой только то, что они смогут унести на себе.

«Асфальт на улицах потрескался от солнечного жара, и посреди дороги растут кусты. Сейчас, в сентябре 1977 года, обеденные столы все еще накрыты, в прачечных все еще висит одежда, а лампы еще горят. Фамагуста — город-призрак», — вспоминал позже журналист Ян Олаф Бенгтсон, посетивший шведский батальон миротворческих сил ООН.

Сохранить богатства средиземного курорта не удалось. Вароша была разграблена сначала турецкими военными, а затем новыми поселенцами. Когда власти объявили ее закрытой зоной, там не осталось уже ничего, что можно было бы охранять.

Впервые попасть в Варошу люди смогли в 2020 году, когда по заброшенному району стали водить туристов. Правда, посетителям строго запрещено сходить с туристических дорожек на траву и входить в здания. Зато каждый желающий может искупаться в море и позагорать на пляже, где когда-то отдыхали голливудские звезды.