Кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер считается одним из самых эффектных польских политиков. Девушка сумела завоевать симпатии подписчиков благодаря безукоризненному внешнему виду и невероятной харизме.

Марианна родилась в 1992 году в городе Быгдощ. В 2015 году она вышла замуж за политика и экс-чемпиона по шахматам Лукаша Шрайбера. Первую известность в социальных сетях активистка получила благодаря скандальному участию в шоу «Топ-модель». Затем Шрайбер начала принимать активное участие в патриотических и политических акциях. Помимо этого она выступала на ринге в боях ММА и снималась в различных реалити-шоу.

Свою агитационную кампанию на пост мэра Кракова Марианна начала также с провокации. Она выложила в сеть ролик, в котором выбросила флаги Украины и ЕС в мусорный контейнер, пообещав оставить на городских зданиях только бело-красный флаг.

Недавно Шрайбер открыто выступила против Владимира Зеленского. На плакате политик изобразила украинского президента в образе Гитлера с характерными усами.

«Бандеровцы — это не герои, это позор человечества. К сожалению, даже по прошествии лет мы не дождались извинений. Наоборот, есть люди, которые делают из них героев в своей стране», — заявила Марианна.

В конце ролика она скомкала свой плакат и выбросила его в мусорный контейнер.

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