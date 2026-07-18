Конец света по-американски: как выглядит заброшенный остров в центре Нью-Йорка

Нью-Йорк считается одним из самых дорогих городов мира. Цены на недвижимость здесь бьют рекорды несколько лет подряд. Средняя стоимость жилья на Манхэттене уже превышает 2 млн долларов США. Несмотря на нехватку земли, огромное количество инвесторов и застройщиков, в самом центре цивилизации притаился заброшенный остров, где жизнь остановилась более полувека назад.

В небольшом нью-йоркском судоходном проливе Ист-Ривер, который разделяет Манхэттен и Бронкс от Бруклина и Куинса, в 350 метрах от материка находится остров Норт-Бразер. В 1885 году власти решили, что это место идеально подходит для больных инфекционными заболеваниями. Вскоре здесь был построен госпиталь, изолированный от внешнего мира, куда стали свозить пациентов. Многие из них никогда больше не покидали больничные палаты.

Одной из таких пациенток была Мэри Маллон, бессимптомная носительница возбудителя брюшного тифа. Женщина работала в заведениях общественного питания и заразила несколько десятков человек. В первый раз Мэри провела на острове три года, после чего ее отпустили при условии, что она будет соблюдать меры предосторожности. Маллон не сдержала слово и вскоре вновь оказалась в палате, где прожила 19 лет.

В 1950-х годах Норт-Бразер стал прибежищем для наркозависимых. Среди местных жителей ходил слух, что власти свозят в реабилитационный центр политически неблагонадежных людей, а не наркоманов. В 1963 году власти обвинили персонал госпиталя в коррупции и удержании пациентов против их воли. Вскоре остров опустел. Уже более 60 лет остров остается необитаемым.