По меньшей мере 11 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских вооруженных сил) погибли в результате удара, нанесенного израильской авиацией по территории международного аэропорта Дамаска в ночь на пятницу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

По их сведениям, иранские военные "принимали в аэропорту Дамаска высокопоставленную делегацию". Как утверждает телеканал, в результате атаки ранение получил командующий силами КСИР на востоке Сирии Ноурат Рашид.

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Израильские военно-воздушные силы атаковали окрестности Дамаска в четверг в 23:05 по местному времени. Как сообщил представитель сирийских вооруженных сил, средства ПВО поразили большую часть ракет. По информации телеканала Al Hadath, удары были нанесены по территории международного аэропорта Дамаска, который возобновил свою работу два дня назад.

Военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рази Мусави был убит во время израильской атаки по окрестностям Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Уточняется, что во время израильского обстрела Мусави получил тяжёлую травму, которая привела к его смерти. Согласно сообщению источника, генерал умер в шиитском районе Сейида-Зейнаб.

Смерть Мусави прокомментировали командующие КСИР. В корпусе заявили, что будут мстить Израилю за смерть своего генерала.

«Оккупационный израильский режим обязательно заплатит цену за это преступление», — сообщили в КСИР.

Тегеран расценивает как акт терроризма со стороны Израиля смерть Сейеда Рази Мусави, советника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии, поэтому оставляет за собой право на ответные меры в отношении Тель-Авива. С таким заявлением Ирана Насер Канаани.

«Официальный представитель Министерства иностранных дел Насер Канаани решительно осудил террористический акт <…> израильского режима (…) приведший к мученической смерти в жилом районе Дамаска Зейнабие генерала Сейеда Рази Мусави, одного из иранских советников по борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении.

В Иране казнены четыре человека, обвиненные в сотрудничестве с израильской разведывательной службой «Моссад». Об этом пишет иранское агентство «Мизан».

По данным издания, казнь состоялась сегодня утром.

Суд провинции Западный Азербайджан приговорил к ней Вафа Хенару, Арама Омари, Рахмана Пархазо и Насиму Намази. В решении суда отмечается, что группа поджигала дома и автомобили сотрудников правоохранительных органов, за что «неоднократно получала деньги от офицеров «Моссада»».

Утверждается, что таким образом «осужденные намеревались подорвать безопасность страны».

Всего по делу были задержаны 10 человек.

Иран является "империей зла", поскольку поддерживает и финансирует многочисленные прокси на Ближнем Востоке, включая палестинское движение ХАМАС, а также военизированную ливанскую шиитскую организацию и политическую партию "Хезболлах". Об этом заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в статье, опубликованной американской газетой Wall Street Journal.

"ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена на территории РФ) при поддержке Ирана 7 октября убили 1200 израильтян, что привело к полномасштабной войне в секторе Газа. С тех пор "Хезболла", также поддерживаемая Ираном, выпустила более 1000 ракет по населенным пунктам на севере Израиля, рискуя вызвать региональный пожар. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене атакуют и захватывают суда в Суэцком канале", - пишет Беннет.

По его словам, в этом "есть закономерность", поскольку "Иранский режим находится в центре большинства проблем Ближнего Востока".Бывший премьер подчеркнул, что "империя зла Ирана должна быть свергнута".

Иранские военные сравняют Тель-Авив с землей в том случае, если Армия обороны Израиля нападет на Иран, предупредил старший советник командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирадж Масджиди. Об этом пишет портал Tasnim.

Масджиди пояснил, что в настоящее время у Ирана нет необходимости открыто вмешиваться в войну в секторе Газа, так как палестинское движение ХАМАС самостоятельно ведет боевые действия.

«Но если однажды они потянутся к Исламской Республике [Иран], в тот день они поймут, что предпримет Иран, а именно — Тель-Авив сравняют с землёй», — отметил старший советник.

США должны нанести удар по ряду объектов в Иране из-за предположительной поддержки Тегераном йеменских мятежников-хуситов, сообщил Fox News сенатор Конгресса США Линдси Грэм. По его словам, для начала «стереть с лица Земли» следует штаб-квартиру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я уже на протяжении шести месяцев говорю <...> нанести удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, есть штаб-квартира Корпуса стражей Исламской революции, которую можно увидеть из космоса. Сотрите это с лица земли, — заявил сенатор.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.