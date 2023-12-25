В результате израильского удара погиб военный советник из Ирана

Военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рази Мусави был убит во время израильской атаки по окрестностям Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Уточняется, что во время израильского обстрела Мусави получил тяжёлую травму, которая привела к его смерти. Согласно сообщению источника, генерал умер в шиитском районе Сейида-Зейнаб.

Смерть Мусави прокомментировали командующие КСИР. В корпусе заявили, что будут мстить Израилю за смерть своего генерала.

«Оккупационный израильский режим обязательно заплатит цену за это преступление», — сообщили в КСИР.