Террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Жителей приграничных населенных пунктов попросили не выходить из домов и держаться вблизи бомбоубежищ.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

По данным СМИ, десятки ракет были выпущены с территории сектора Газа по городам Израиля. Медики подтвердили, что пожилая женщина пострадала на юге Израиля в результате падения ракеты.