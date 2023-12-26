В Тегеране назвали последствия возможного нападения Израиля на Иран

В Иране пригрозили уничтожить Тель-Авив в случае нападения Израиля
Иранские военные сравняют Тель-Авив с землей в том случае, если Армия обороны Израиля нападет на Иран, предупредил старший советник командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирадж Масджиди. Об этом пишет портал Tasnim.
Масджиди пояснил, что в настоящее время у Ирана нет необходимости открыто вмешиваться в войну в секторе Газа, так как палестинское движение ХАМАС самостоятельно ведет боевые действия.
«Но если однажды они потянутся к Исламской Республике [Иран], в тот день они поймут, что предпримет Иран, а именно — Тель-Авив сравняют с землёй», — отметил старший советник.
Напомним, что в понедельник, 25 декабря, в окрестностях Дамаска в результате ракетного удара погиб советник Корпуса стражей Исламской революции. В Тегеране обвинили в атаке Израиль.