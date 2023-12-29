В Иране казнили четырех обвиняемых в сотрудничестве с Израилем

В Иране казнены четыре человека, обвиненные в сотрудничестве с израильской разведывательной службой «Моссад». Об этом пишет иранское агентство «Мизан».

По данным издания, казнь состоялась сегодня утром.

Суд провинции Западный Азербайджан приговорил к ней Вафа Хенару, Арама Омари, Рахмана Пархазо и Насиму Намази. В решении суда отмечается, что группа поджигала дома и автомобили сотрудников правоохранительных органов, за что «неоднократно получала деньги от офицеров «Моссада»».

Утверждается, что таким образом «осужденные намеревались подорвать безопасность страны».

Всего по делу были задержаны 10 человек.

Ранее старший советник командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирадж Масджиди предупредил, что иранские военные сравняют Тель-Авив с землей в том случае, если Армия обороны Израиля нападет на их страну.