В Израиле назвали Иран «империей зла»
Иран является "империей зла", поскольку поддерживает и финансирует многочисленные прокси на Ближнем Востоке, включая палестинское движение ХАМАС, а также военизированную ливанскую шиитскую организацию и политическую партию "Хезболлах". Об этом заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в статье, опубликованной американской газетой Wall Street Journal.
"ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена на территории РФ) при поддержке Ирана 7 октября убили 1200 израильтян, что привело к полномасштабной войне в секторе Газа. С тех пор "Хезболла", также поддерживаемая Ираном, выпустила более 1000 ракет по населенным пунктам на севере Израиля, рискуя вызвать региональный пожар. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене атакуют и захватывают суда в Суэцком канале", - пишет Беннет.
По его словам, в этом "есть закономерность", поскольку "Иранский режим находится в центре большинства проблем Ближнего Востока".Бывший премьер подчеркнул, что "империя зла Ирана должна быть свергнута".
До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных боевиками радикальной группировки ХАМАС заявил о переговорах по освобождению заложников в Газе.