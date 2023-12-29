В Израиле назвали Иран «империей зла»

"ХАМАС и "Исламский джихад" (организация запрещена на территории РФ) при поддержке Ирана 7 октября убили 1200 израильтян, что привело к полномасштабной войне в секторе Газа. С тех пор "Хезболла", также поддерживаемая Ираном, выпустила более 1000 ракет по населенным пунктам на севере Израиля, рискуя вызвать региональный пожар. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене атакуют и захватывают суда в Суэцком канале", - пишет Беннет.