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Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024

Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

«Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

Также Путин заявил, что пойдет на срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

В США рассказали о важной детали во время визита Путина на Восток

Истребители Су-35, сопровождавшие борт президента Российской Федерации Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Автор публикации считает, что сопровождение истребителями Су-35 «продемонстрировало силу России», ведь самолеты имеют значительную дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей.

В публикации отмечается, что прибытие в регион российских Су-35 было воспринято как сигнал о начавшемся геополитическом сдвиге.

Стало известно о наступлении российской армии у Артемовска

Российская армия наступает в районе Артемовска, закрепляясь на занимаемых позициях. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» (РВ).

«На северном фланге Артемовска российские войска широким фронтом наступают на врага, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) из десятка опорных пунктов», — говорится в сообщении.

Орбан указал на отличие России от Европы

Несмотря на цивилизационные отличия России от Европы, Европейский союз (ЕС) не должен отказываться от взаимоотношений с Москвой. Об этом в интервью Венгрии Виктор Орбан.

Орбан отметил, что Россия принадлежит к другой форме цивилизации и ее нельзя сравнивать с ЕС и Европой.

«Исторически, политически, географически и традиционно это другая страна. Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ — нет. Хотя бы потому, что большая часть мира отличается от Европы», — объяснил премьер.

МОК принял решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Отмечается, что россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе. Кроме того, до соревнований будут допущены только те спортсмены, которые прошли квалификацию в соответствующих видах спорта.

В Киеве затопило метро

В Киеве затапливает метро. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По предварительной информации, причиной затопления стала разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.

Задержан мужчина, оставивший шприц с мефедроном в каршеринге

Правоохранители задержали мужчину, который оставил шприц с наркотическим веществом в машине каршеринга в Москве — в августе об него случайно укололась 10-летняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что инцидент произошел 18 августа. Семья москвичей ехала в «Vegas Крокус Сити» на арендном автомобиле, а когда они выходили из машины, то ребенок почувствовал резкую боль в ноге. На месте родители нашли шприц с неизвестным веществом — он лежал в складке между сиденьем и полом. Анализ показал, что в нем находился мефедрон.

Ротару лишат недвижимости в Крыму из-за поздравительной открытки ВСУ

Гостиницу Софии Ротару «Вилла София» в Крыму национализируют после публикации певицей поздравительной открытки бойцам ВСУ. Об этом сообщает «Крымский канал».

Ротару ранее открыто поддержала украинских военнослужащих – она опубликовала в сети поздравительную открытку 6 декабря, когда в Украине отметили память святителя Николая Чудотворца. На открытке изображен Святой Николай и солдат ВСУ.

Минтранс перенес введение ответственности за превышение средней скорости

Минтранс РФ на полгода перенес введение штрафов за среднюю скорость. Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД).

Напомним, что за превышение средней скорости, рассчитанной по времени, затраченному на путь между двумя и более камерами, ГИБДД прекратила штрафовать водителей еще в 2021 году. Тогда Верховный суд (ВС) решил, что неправомерно указывать участок дороги между камерами, а не конкретное место при совершении правонарушения.

МВД России объявило в розыск журналистку Марию Гессен

МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен. Это, по данным «Ленты.ру», следует из базы розыска МВД РФ.

В базе сказано, что ее ищут в связи с уголовной статьей. Однако более подробной информации нет.