Ротару лишат недвижимости в Крыму из-за поздравительной открытки ВСУ
Гостиницу Софии Ротару «Вилла София» в Крыму национализируют после публикации певицей поздравительной открытки бойцам ВСУ. Об этом сообщает «Крымский канал».
Ротару ранее открыто поддержала украинских военнослужащих – она опубликовала в сети поздравительную открытку 6 декабря, когда в Украине отметили память святителя Николая Чудотворца. На открытке изображен Святой Николай и солдат ВСУ.
О том, что власти Крыма рассматривают возможность национализации гостиницы «Вилла София», заявил в ноябре глава крымского парламента Владимир Константинов.
Отель Ротару «Вилла София» расположен на набережной Ялты. Он не работает уже несколько лет.
Ранее крымским парламентом было национализировано имущество ряда украинских политиков и олигархов. В таком списке — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.