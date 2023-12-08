Ротару лишат недвижимости в Крыму из-за поздравительной открытки ВСУ

Гостиницу Софии Ротару «Вилла София» в Крыму национализируют после публикации певицей поздравительной открытки бойцам ВСУ. Об этом сообщает «Крымский канал».

Ротару лишат недвижимости в Крыму из-за поздравительной открытки ВСУ
© globallookpress.com

Ротару ранее открыто поддержала украинских военнослужащих – она опубликовала в сети поздравительную открытку 6 декабря, когда в Украине отметили память святителя Николая Чудотворца. На открытке изображен Святой Николай и солдат ВСУ.

О том, что власти Крыма рассматривают возможность национализации гостиницы «Вилла София», заявил в ноябре глава крымского парламента Владимир Константинов.

Отель Ротару «Вилла София» расположен на набережной Ялты. Он не работает уже несколько лет.

Ранее крымским парламентом было национализировано имущество ряда украинских политиков и олигархов. В таком списке — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.

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