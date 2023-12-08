Стало известно о наступлении Российской армии у Артемовска

Российская армия наступает в районе Артемовска, закрепляясь на занимаемых позициях. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» (РВ).

«На северном фланге Артемовска российские войска широким фронтом наступают на врага, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) из десятка опорных пунктов», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что бойцы Северного флота, воздушно-десантных войск и добровольческого корпуса выбили противника из лесополос от поселка Артемовское до Богдановки.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России вклинились в оборону ВСУ со стороны Берховского водохранилища и начали закрепляться на достигнутых рубежах.