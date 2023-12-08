Задержан мужчина, оставивший шприц с мефедроном в каршеринге

Правоохранители задержали мужчину, который оставил шприц с наркотическим веществом в машине каршеринга в Москве — в августе об него случайно укололась 10-летняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что инцидент произошел 18 августа. Семья москвичей ехала в «Vegas Крокус Сити» на арендном автомобиле, а когда они выходили из машины, то ребенок почувствовал резкую боль в ноге. На месте родители нашли шприц с неизвестным веществом — он лежал в складке между сиденьем и полом. Анализ показал, что в нем находился мефедрон.

По информации канала, наркотик в автомобиле оставил 37-летний мужчина из Буденновска Ставропольского края. Ранее задержанный дважды был судим за оборот наркотиков: первый раз он получил 1,5 года лишения свободы в 2006 году, а второй раз — 1 год в 2019 году.