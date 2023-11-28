Директор музея-заповедника «Неаполь Скифский», археолог Юрий Зайцев выразил надежду на возвращение крымских сокровищ, находящихся сейчас в ведении Украины, на полуостров. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

«У нас сейчас такое время интересное, что не только точку в этом вопросе, но и запятые ставить рано. Будем надеяться, что это не конец истории», - сказал он.

Он также заметил, что коллекция весом 2 694 килограмма состоит не только из благородного металла, поэтому «золотом» ее называть не следует.

«Сочетание такого внушительного веса и слова «золото», конечно, очень впечатляет. Но поясню, что там есть несколько каменных изваяний очень тяжелых из Керчи, из Бахчисарайского заповедника. Думаю, что они берут на себя 99% этого веса», - пояснил эксперт.

Напомним, музей Алларда Пирсона (Амстердам) подтвердил передачу коллекции «скифское золото» Украине. Груз был доставлен в Киев 26 ноября в хранилище Национального музея Украины для дальнейшей идентификации. Ранее Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче раритетов - несмотря на кассационную жалобу российской стороны.

На Украину было ввезено скифское золото. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Отмечается, что киевская таможня приступила к его таможенному оформлению.

Ведомство подчеркнуло, что грузовик с 2 694 кг культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры.

Подчеркивается, что там в сокровищнице национального музея Украины киевскими таможенниками будет проведена идентификация сокровищ.

Летом Верховный суд Нидерландов принял решение оставить в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.

В коллекции находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

«Скифское золото» было вывезено из Крыма и должно было вернуться туда, однако дальше началось политиканство, заявил 27 ноября заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Как писала «Парламентская газета», 27 ноября украинская таможня сообщила о прибытии золота в Киево-Печерскую лавру. Коллекция скифского золота насчитывает свыше двух тысяч экспонатов. Они были вывезены в Амстердам для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона.

После воссоединения Крыма с Россией на него претендовали крымские музеи и Украина. В конце 2021 года апелляционный суд в Амстердаме постановил, что коллекция является частью культурного наследия Украины и должна быть передана ей, это решение верховный суд оставил в силе в 2023 году.

«Были вывезены изделия золотые, имеющие историческую и культурную ценность большую. Вывезены с условием вернуться на эту территорию. То есть они были вывезены из Республики Крым — не с Украины вообще, а из Республики Крым — и должны были вернуться в Республику Крым. Дальше началось политиканство», — цитирует телеканал «Вместе-РФ» Климова.

В этой связи он призвал дать на это юридический ответ, несмотря на то что многим это может показаться бесперспективной историей.

Доставленная из Нидерландов на Украину коллекция скифского золота может быть разграблена киевским режимом и передана олигархам, которые увезут сокровища на Запада. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Она просто будет распродана в угоду обогащения представителей киевского режима или же рядом стоящих. Она просто "расплывется"», - уверен Михаил Мягков.

Научный директор РВИО уверен, что возвратить коллекцию скифского золота можно только победой в спецоперации. Иного пути, по его словам, нет.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев выразил опасения по поводу передачи скифского золота Украине. Комментируя ситуацию «360», эксперт подчеркнул, что в Киеве не могут дать гарантий о сохранности этих ценностей. По его словам, произошедшее также «подрывает всю международную выставочную деятельность».

То, что сейчас происходит — это нарушение международных норм в сфере охраны культурного наследия и в музейной деятельности. Это подрывает всю международную выставочную деятельность. <...> Ситуация на Украине <...> такова, что никто сохранность этих ценностей там гарантировать не может, — отметил ученый.

По словам Силаева, скифское золото, согласно международным нормам, должно было быть возвращено в те музеи, из которых его отправили на выставку в Европу. Эксперт отметил, что ценности должны были вновь оказаться в Крыму. Он уточнил, что те, кто передал сокровища Киеву, не могли этого не понимать.

Коллекция скифского золота принадлежат Крыму и должна храниться там, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно принадлежит Крыму. И должно быть там», — заявил Песков.

«Домой ценности вернутся лишь тогда, когда кончится специальная военная операция. Раньше на это рассчитывать нет смысла», – сказал газете ВЗГЛЯД археолог, специалист по истории Крыма Александр Айбабин, комментируя получение Украиной коллекции скифского золота.

«Когда это разбирательство со скифским золотом только началось, Украина заверила, что включила коллекцию в фонд своего Музея исторических драгоценностей в Киеве. Сейчас, конечно, может быть все что угодно, его судьбу предположить сложно», – говорит Айбабин.

По его словам, желание «получить такой лакомый кусочек, как чужие коллекции», может быть у многих украинских коллекционеров. Он рассказывает, что экс-президент Виктор Ющенко, имеющий титул «первого коллекционера Украины», вполне может заинтересоваться крымским золотом.

«По сути, голландцам скифское золото попросту мешало, музейчик у них там небольшой, поэтому держать чужие коллекции им не хотелось. Но лучше бы оно продолжало лежать там, ведь теперь, на Украине, его сохранность под вопросом», – считает археолог.

Специалист также назвал сроки, когда скифское золото, предположительно, может вернуться в Крым. «Домой ценности вернутся лишь тогда, когда кончится специальная военная операция. Раньше на это рассчитывать нет смысла», – заключил Айбабин.

Россия приложит все усилия, чтобы вернуть скифское золото, которое Нидерланды передали на Украину. Об этом RT заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.