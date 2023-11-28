Чепа заявил, что Россия постарается вернуть скифское золото в Крым
Россия приложит все усилия, чтобы вернуть скифское золото, которое Нидерланды передали на Украину. Об этом RT заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.
В понедельник украинская таможня сообщила о прибытии коллекции в Киево-Печерскую лавру. Коллекция скифского золота насчитывает свыше двух тысяч экспонатов. Они были вывезены в Амстердам для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона.
После воссоединения Крыма с Россией на него претендовали крымские музеи и Украина. В конце 2021 года апелляционный суд в Амстердаме постановил, что коллекция является частью культурного наследия Украины и должна быть передана ей, это решение верховный суд оставил в силе в 2023 году.
Чепа назвал ситуацию со скифским золотом «старым вопросом». «Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это решение (передача артефактов Киеву. — Прим. ред.) было пересмотрено», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил убежденность в том, что данные ценности изначально принадлежали Крыму, поэтому «должны быть там». В свою очередь, представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал решение Нидерландов по передаче скифского золота Киеву «политически ничтожным» из-за того, что оно сделано «под серьезным политическим нажимом».