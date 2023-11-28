Чепа заявил, что Россия постарается вернуть скифское золото в Крым

Россия приложит все усилия, чтобы вернуть скифское золото, которое Нидерланды передали на Украину. Об этом RT заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа заявил, что Россия постарается вернуть скифское золото в Крым
© Парламентская газета

В понедельник украинская таможня сообщила о прибытии коллекции в Киево-Печерскую лавру. Коллекция скифского золота насчитывает свыше двух тысяч экспонатов. Они были вывезены в Амстердам для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона.

После воссоединения Крыма с Россией на него претендовали крымские музеи и Украина. В конце 2021 года апелляционный суд в Амстердаме постановил, что коллекция является частью культурного наследия Украины и должна быть передана ей, это решение верховный суд оставил в силе в 2023 году.

Чепа назвал ситуацию со скифским золотом «старым вопросом». «Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это решение (передача артефактов Киеву. — Прим. ред.) было пересмотрено», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил убежденность в том, что данные ценности изначально принадлежали Крыму, поэтому «должны быть там». В свою очередь, представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал решение Нидерландов по передаче скифского золота Киеву «политически ничтожным» из-за того, что оно сделано «под серьезным политическим нажимом».