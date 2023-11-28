Чепа заявил, что Россия постарается вернуть скифское золото в Крым

В понедельник украинская таможня сообщила о прибытии коллекции в Киево-Печерскую лавру. Коллекция скифского золота насчитывает свыше двух тысяч экспонатов. Они были вывезены в Амстердам для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона.

После воссоединения Крыма с Россией на него претендовали крымские музеи и Украина. В конце 2021 года апелляционный суд в Амстердаме постановил, что коллекция является частью культурного наследия Украины и должна быть передана ей, это решение верховный суд оставил в силе в 2023 году.