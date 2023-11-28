«Будем надеяться, что это не конец истории» - археолог о «скифском золоте»

Директор музея-заповедника «Неаполь Скифский», археолог Юрий Зайцев выразил надежду на возвращение крымских сокровищ, находящихся сейчас в ведении Украины, на полуостров. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

«У нас сейчас такое время интересное, что не только точку в этом вопросе, но и запятые ставить рано. Будем надеяться, что это не конец истории», - сказал он.

Он также заметил, что коллекция весом 2 694 килограмма состоит не только из благородного металла, поэтому «золотом» ее называть не следует. «Сочетание такого внушительного веса и слова «золото», конечно, очень впечатляет. Но поясню, что там есть несколько каменных изваяний очень тяжелых из Керчи, из Бахчисарайского заповедника. Думаю, что они берут на себя 99% этого веса», - пояснил эксперт.