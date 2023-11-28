Археолог Айбабин: Переданное Украине скифское золото может попасть в коллекцию экс-президента Виктора Ющенко

«Домой ценности вернутся лишь тогда, когда кончится специальная военная операция. Раньше на это рассчитывать нет смысла», – сказал газете ВЗГЛЯД археолог, специалист по истории Крыма Александр Айбабин, комментируя получение Украиной коллекции скифского золота.

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что приступила к оформлению коллекции скифского золота из музеев Крыма, которая была передана Киеву Нидерландами. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил опасения, что ценности могут разойтись по частным коллекциям киевских чиновников.

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«Когда это разбирательство со скифским золотом только началось, Украина заверила, что включила коллекцию в фонд своего Музея исторических драгоценностей в Киеве. Сейчас, конечно, может быть все что угодно, его судьбу предположить сложно», – говорит Айбабин.

По его словам, желание «получить такой лакомый кусочек, как чужие коллекции», может быть у многих украинских коллекционеров. Он рассказывает, что экс-президент Виктор Ющенко, имеющий титул «первого коллекционера Украины», вполне может заинтересоваться крымским золотом.

«По сути, голландцам скифское золото попросту мешало, музейчик у них там небольшой, поэтому держать чужие коллекции им не хотелось. Но лучше бы оно продолжало лежать там, ведь теперь, на Украине, его сохранность под вопросом», – считает археолог.

Специалист также назвал сроки, когда скифское золото, предположительно, может вернуться в Крым. «Домой ценности вернутся лишь тогда, когда кончится специальная военная операция. Раньше на это рассчитывать нет смысла», – заключил Айбабин.