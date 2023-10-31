Пока вы не уснули: взрыв на заводе «Урал» и падение цен на все виды топлива в РФ

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В России упали в цене все виды топлива

Unsplash

Во вторник, 31 октября, цены на все виды топлива снизились. В частности, стоимость бензина и летнего дизельного топлива упала на 1-3%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Цена бензина марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник продемонстрировала снижение на 1,91%, до 48 497 рублей за тонну, АИ-95 — на 3,15%, до 51 963 рублей. Стоимость летнего дизтоплива также упала в цене — на 0,68%, до 55 301 рубля за тонну.

Австрия нашла альтернативные маршруты для замены российского газа

Австрия подготовилась к возможному прекращению транзита газа через Украину. Нефтегазовая OMV нашла альтернативные маршруты, способные полностью заменить российский газ, заявил глава компании Альфред Штерн, его цитирует ТАСС.

OMV продолжает получать от «Газпрома» газ по контракту, однако на случай остановки прокачки через украинский трубопровод компания забронировала логистические мощности «из нероссийских источников».

В Соликамске произошел взрыв на заводе боеприпасов «Урал»

Сообщество в "Вконтаке" "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!"

Днем во вторник, 31 октября, в Соликамске произошел взрыв на заводе «Урал». Об этом сообщает региональный портал «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев.

По данным «В курсе.ру», местные жители услышали звук взрыва и наблюдали столб дыма со стороны завода, производящего взрывчатые вещества и промышленную взрывчатку.

По словам очевидцев, в одном из зданий завода выбило стекла. Информации о пострадавших нет, официально сообщения о взрыве пока не подтвердили.

ФСБ задержала соучастника покушения на Олега Царева

ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О.А. является 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении", - сообщили в ЦОС.

МТС отказалась делать раздачу мобильного интернета бесплатной

Сотовый оператор МТС отказался сохранить безлимитную раздачу интернета, поскольку это ведет к повышению стоимости тарифов для всех абонентов. ТАСС

«Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведёт к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов», — заявили в компании. RT на русском

Подозреваемых в убийстве 9 человек в Волновахе задержали на 30 суток

Подозреваемых в убийстве девяти человек в городе Волновахе на юге ДНР задержали на 30 суток. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

По его словам, срок задержания был увеличен по причине действующего в ДНР военного положения.

28 октября в Волновахе обнаружили тела девяти человек, в том числе двоих детей. Трупы нашли в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.

ФСО проведет в Москве учения с привлечением техники

C 1 по 3 ноября Федеральная служба охраны (ФСО) проведет ежегодные учения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление отдела ведомства по связям с прессой и общественностью.

В ФСО подчеркнули, что тактико-специальные учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совфеда и Госдумы. В ходе учений будут отработаны вопросы служебной деятельности.

В Кремле раскрыли механизм продажи активов в РФ иностранными компаниями

Иностранные компании будут покидать российский рынок на условиях правительственной комиссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, о свободном выходе речи идти не может.

Представитель Кремля подчеркнул, что особый режим для уходящих компаний из недружественных стран обусловлен «квазивойной», которую Запад развернул против России.

В Сочи автомобиль с четырьмя пассажирами упал с 20-метрового обрыва

МКУ «Служба спасения города Сочи»

В Сочи спасатели извлекли четырех человек из автомобиля, который упал с обрыва высотой 20 метров. Пассажирам удалось спастись, сообщается в Telegram-канале «Служба спасения Сочи».

ДТП произошло поздно вечером 30 октября на улице Джапаридзе.

«В машине было 4 человека. Все пострадавшие живы, один с травмами средней тяжести», — уточняется в сообщении службы спасения.

Forbes оценил состояние российской экономики

Экономика России не рухнула за полтора года спецоперации на Украине и продолжает работать на том же уровне, что в Западной Европе. Об этом написали в журнале Forbes.