Днем во вторник, 31 октября, в Соликамске произошел взрыв на заводе «Урал». Об этом сообщает региональный портал «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев.

По данным «В курсе.ру», местные жители услышали звук взрыва и наблюдали столб дыма со стороны завода, производящего взрывчатые вещества и промышленную взрывчатку.

По словам очевидцев, в одном из зданий завода выбило стекла. Информации о пострадавших нет, официально сообщения о взрыве пока не подтвердили.

В Telegram-канале «В курсе.ру» уточняется, что сообщение о происшествии поступило в 13:25. По предварительным данным, взрыв произошел в корпусе номер два, в этот момент там никого не было.