Названа дата проведения учений ФСО в Москве

C 1 по 3 ноября Федеральная служба охраны (ФСО) проведет ежегодные учения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление отдела ведомства по связям с прессой и общественностью.

В ФСО подчеркнули, что тактико-специальные учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совфеда и Госдумы. В ходе учений будут отработаны вопросы служебной деятельности.

В ведомстве обратили внимание на то, что для реализации ряда вводных во время проведения учений могут привлечь бронетехнику подразделения Росгвардии. Вводить какие-либо ограничения на перемещение граждан во время трехдневных учений в Москве не планируется.