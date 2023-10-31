Подозреваемых в убийстве 9 человек в Волновахе задержали на 30 суток

Подозреваемых в убийстве девяти человек в городе Волновахе на юге ДНР задержали на 30 суток. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

По его словам, срок задержания был увеличен по причине действующего в ДНР военного положения.

28 октября в Волновахе обнаружили тела девяти человек, в том числе двоих детей. Трупы нашли в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.