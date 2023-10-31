МТС отказалась делать раздачу мобильного интернета бесплатной

Сотовый оператор МТС отказался сохранить безлимитную раздачу интернета, поскольку это ведет к повышению стоимости тарифов для всех абонентов. ТАСС

«Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведёт к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов», — заявили в компании. RT на русском