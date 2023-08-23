Пока вы не уснули: Госдеп об инциденте с БПЛА в Москве и рост поставок газа из РФ в ЕС

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В Госдепе США прокомментировали инцидент с БПЛА в Москве

США не поощряют удары по территории России. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил представитель Госдепа США после утреннего попадания украинского беспилотника в одну из башен Москва-Сити.

«Соединенные Штаты, которые предоставили Украине огромную помощь в виде оружия и другой военной техники … постоянно заявляли, что не поддерживают нападения внутри России», — заявил собеседник агентства.

Стало известно о росте поставок российского газа в ЕС

Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 года увеличились до рекордных с августа 2022 года значений. Объем экспорта достиг более 2 млрд кубометров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный обзор Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Отмечается, что в прошлом месяце государства Евросоюза получили на 16% больше трубопроводного газа в сравнении с июнем.

Суммарный объем европейского импорта газа вырос до 13,5 млрд кубометров. Среди стран, которые также стали больше экспортировать газа в страны ЕС — Норвегия и Алжир. Однако к июлю прошлого года общие поставки сократились на 13%.

Путин назвал причину тяжелого кризиса на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стремление западных стран сохранить гегемонию привело к тяжелому кризису на Украине. Трансляцию выступления Путина на саммите БРИКС опубликовало ТАСС.

Путин подчеркнул, что действия России в украинском кризисе продиктованы желанием прекратить развязанную Западом «войну на истребление».

«Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот. А затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом была развязана война, война жестокая, война на истребление, в течение восьми лет», - заявил президент РФ.

Индия посадила свой спускаемый модуль на Луну

Днем в среду, 23 августа, посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» совершил мягкую посадку на лунную поверхность в среду, 23 августа. Об этом сообщает The Times of India.

К 15:30 по московскому времени посадочный модуль находился всего в 24 километрах от лунной поверхности.

14 июля Индия успешно запустила ракету-носитель с лунной миссией «Чандраян-3» и луноходом. Миссия лунохода рассчитана на две земных недели.

Зеленский рассказал о тенденции украинского контрнаступления

Наступление Вооруженных сил Украины ведется по нескольким направлениям, но осложняется минированием территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.

По словам главы государства, он не готов публично озвучивать всю имеющуюся у него информацию, однако может сказать, что в настоящее время войска продвигаются вперед.

«По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное - тенденции. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу, но тем не менее, направление правильное», - заявил он.

Водителям объяснили, как будут работать новые штрафы за превышение скорости

С 1 апреля 2024 года в РФ снова начнут требовать от водителей соблюдения средней скорости. Как сообщает Autonews, для возвращения штрафов в Минтрансе предложили включить в ПДД понятие «средняя скорость движения транспортного средства» и прописать обязанность не превышать ее.

В Минтрансе подчеркнули, что средняя скорость определяется отношением пройденного расстояния к затраченному времени. Вычислять показатель будет «отдельное программное обеспечение на основании данных с камер в начале и в конце контролируемого участка». Местом совершения правонарушения в таких случаях будет считаться геолокация последней камеры, выявившей превышение средней скорости.

Депутат Журова призвала наказать Загитову за нарушение ПДД

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что фигуристка Алина Загитова должна выплатить штраф за езду на красный свет светофора. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют, как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным. Да и телефоном вообще то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — сказала Журова.

В России решили изменить условия выплаты дивидендов иностранцам

Министерство финансов и ЦБ приняли решение о смягчении ограничений выплаты дивидендов иностранцам, которые инвестируют в российскую экономику, следует из данных на сайте Минфина.

Дивиденды могут выплачиваться без ограничений, но не превышать объем инвестиций в РФ.

Кроме того, среди условий выплаты дивидендов — инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, в том числе расширение объема производства в России и развитие новых технологий. Раньше объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сегодня обновила рекорд, приблизившись к 71 тысяче рублей за тонну, также в цене выросло и дизельное топливо. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РИА Новости.

Так, цена Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 1,32%, до 70 959 рублей за тонну. Предыдущее рекордное значение было достигнуто 18 августа и составляло 70 123 рублей за тонну, напоминает ТАСС.

Со стадиона в Махачкале убрали вывеску с фамилией Исинбаевой

Вывеску с фамилией Елены Исинбаевой убрали со стадиона в Махачкале.

Ранее Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные за время выступления за ЦСКА, носят номинальный характер.