Днем в среду, 23 августа, посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» совершил мягкую посадку на лунную поверхность в среду, 23 августа. Об этом сообщает The Times of India.

К 15:30 по московскому времени посадочный модуль находился всего в 24 километрах от лунной поверхности.

14 июля Индия успешно запустила ракету-носитель с лунной миссией «Чандраян-3» и луноходом. Миссия лунохода рассчитана на две земных недели.

«Чандраян-3» (в переводе с санскрита означает «лунный аппарат») - вторая попытка запуска лунной миссии Индией после того, как предыдущий старт три года назад закончился аварией.

По данным CNN, с тех пор Индия потратила около 75 миллионов долларов на свою лунную миссию.