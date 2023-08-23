Путин назвал причину тяжелого кризиса на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что стремление западных стран сохранить гегемонию привело к тяжелому кризису на Украине. Трансляцию выступления Путина на саммите БРИКС опубликовало ТАСС.
Путин подчеркнул, что действия России в украинском кризисе продиктованы желанием прекратить развязанную Западом «войну на истребление».
«Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот. А затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом была развязана война, война жестокая, война на истребление, в течение восьми лет», - заявил президент РФ.
Россия решила поддержать людей, которые начали бороться за свою культуру, традиции, язык и свое будущее, отметил Путин.
Также он подчеркнул, что Россия благодарна странам БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании украинского кризиса.
Саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Президент РФ принял участие в саммите по видеосвязи.