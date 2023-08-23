Зеленский оценил контрнаступление словами "нам очень сложно"

Наступление Вооруженных сил Украины ведется по нескольким направлениям, но осложняется минированием территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.

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По словам главы государства, он не готов публично озвучивать всю имеющуюся у него информацию, однако может сказать, что в настоящее время войска продвигаются вперед.

«По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное - тенденции. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу, но тем не менее, направление правильное», - заявил он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в YouTube-канале Stephen Gardner заявил о том, что украинские механизированные бригады несут огромные потери в ходе активных наступательных действий.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.