Зеленский оценил контрнаступление словами "нам очень сложно"

Зеленский признался в сложном течении контрнаступления
Наступление Вооруженных сил Украины ведется по нескольким направлениям, но осложняется минированием территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.
По словам главы государства, он не готов публично озвучивать всю имеющуюся у него информацию, однако может сказать, что в настоящее время войска продвигаются вперед.
«По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное - тенденции. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу, но тем не менее, направление правильное», - заявил он.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в YouTube-канале Stephen Gardner заявил о том, что украинские механизированные бригады несут огромные потери в ходе активных наступательных действий.
По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.
При этом, по данным СМИ, официальные лица ЕС и США обеспокоены слишком медленными темпами наступления. Высокопоставленные западные чиновники полагают, что украинские генералы ввели их в заблуждение, что они представляли излишне радужные оценки хода боевых действий.