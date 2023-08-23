Госдеп США осудил ВСУ за атаки беспилотниками российских территорий
США не поощряют удары по территории России. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил представитель Госдепа США после утреннего попадания украинского беспилотника в одну из башен Москва-Сити.
«Соединенные Штаты, которые предоставили Украине огромную помощь в виде оружия и другой военной техники … постоянно заявляли, что не поддерживают нападения внутри России», — заявил собеседник агентства.
Напомним, что утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках в столичном регионе. Один упал в Можайском районе Московской области, еще один — в районе Москва-Сити. Третий дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — он рухнул в районе подмосковных Химок.
В Минобобороны заявили, что один из дронов потерял управление после воздействия средств РЭБ и столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити. В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщал ТАСС, после падения дрона в башне «Нева-Тауэр» повреждено остекление на трех этажах.