США не поощряют удары по территории России. Как сообщает агентство Reuters, об этом заявил представитель Госдепа США после утреннего попадания украинского беспилотника в одну из башен Москва-Сити.

«Соединенные Штаты, которые предоставили Украине огромную помощь в виде оружия и другой военной техники … постоянно заявляли, что не поддерживают нападения внутри России», — заявил собеседник агентства.

Напомним, что утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках в столичном регионе. Один упал в Можайском районе Московской области, еще один — в районе Москва-Сити. Третий дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — он рухнул в районе подмосковных Химок.