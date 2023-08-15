Пока вы не уснули: последствия решения ЦБ по ставке и переброска резервов Украиной

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В Госдуме оценили последствия повышения ключевой ставки ЦБ

Помочь стабилизировать валютные курсы может не повышение ключевой ставки, а введение обязательной продажи валютной выручки. Также актуальным было бы ограничение финансовых спекуляций, ограничение покупки валюты для крупных субъектов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Повышая ключевую ставку, Центробанк пытается копировать действия марта 2022 года, но в совершенно других условиях. Тогда ставку повысили почти вдвое, но в условиях общественного шока. Сейчас ситуация совершенно иная и, на самом деле, повторяются события 2014 года, когда повышение ставки только усиливало атаку на валютный рынок», — сказал Делягин.

Шойгу назвал одну из приоритетных задач СВО

Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции на Украине — освобождение российских пленных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. Он добавил, что по этой линии налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого содействуют в поиске военнопленных и обеспечивают соблюдение их прав. Трансляция выступления ведется на странице министерства во «ВКонтакте».

Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции — освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, — сказал Шойгу.

Названа мощность взрыва на АЗС в Махачкале

Мощность взрыва в Махачкале составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Уточняется, что в автосервисе, с которого начался пожар, хранилось около ста тонн взрывоопасной селитры.

Российская нефть резко подорожала

Средняя стоимость ключевого российского экспортного сорта нефти Urals в период с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель, или 513,4 доллара за тонну. Об этом сообщает Министерство финансов России.

В тот же период эталонный сорт нефти Brent в среднем торговался на уровне 84,23. Следовательно, дисконт на российское топливо сократился до 13,9 доллара. С учетом текущей цены Urals резко повышается экспортная пошлина на нефть — с 1 сентября она вырастет на 4,5 доллара, до 21,4 доллара за тонну.

Умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

Советский артист цирка Андрей Николаев, наиболее известный по сценической роли клоуна Андрюши, умер в московской больнице в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и ТАСС со ссылкой на Российскую государственную цирковую компанию («Росгосцирк»).

По их информации Николаев умер в Боткинской больнице в ночь с 14 на 15 августа. Руководство, профсоюз и весь коллектив организации выражают глубокие соболезнования родным и близким артиста. Причина смерти Николаева не уточняется.

Фонд Сороса покинет Евросоюз

Фонд миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) планирует свернуть большую часть своей работы в ЕС и сосредоточиться на других частях мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам фонда.

В письме сказано, что фонд откажется от работы, связанной с внутренними европейскими делами, и сосредоточится на регионе «в контексте более крупных глобальных проблем».

Киев выступил против участия России в Олимпийских играх

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих социальных сетях высказал позицию Украины касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париж.

«Позиция Украины, бесспорно, неизменна: никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может… Спорт не вне политики, спорт - это и есть политика», — написал Подоляк.

Украина перебросила резервы под Купянск

EPA\TACC

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы под Купянск, где Российская армия ведет наступление, сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы», — также рассказал он.

Лукашенко назвал причину размещения ТЯО в Белоруссии

Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории является адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы. Об этом говорится в приветствии, которое направил президент Белоруссии Александр Лукашенко участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Яковлева назвала размер своей пенсии

Актриса Марина Яковлева поделилась информацией о своей пенсии. Ее слова приводит aif.ru.