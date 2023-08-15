Фонд Сороса покинет Евросоюз

Фонд миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) планирует свернуть большую часть своей работы в ЕС и сосредоточиться на других частях мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо, отправленное сотрудникам фонда.

В письме сказано, что фонд откажется от работы, связанной с внутренними европейскими делами, и сосредоточится на регионе «в контексте более крупных глобальных проблем».

«Новое утвержденное стратегическое направление предусматривает вывод и прекращение значительной части нашей текущей работы в Европейском союзе, перенос нашего внимания и выделение ресурсов на другие части мира», - заявили в руководстве фонда.

Представитель фонда заявил Reuters, что организация, выделяющая примерно 1,5 миллиарда долларов в год в разных странах, продолжит финансировать программы на Украине, в Молдавии, Киргизии и на Западных Балканах через национальные фонды. Большая часть грантов будет организована вокруг «конкретных возможностей воздействия, которые будут определены в ближайшие месяцы».