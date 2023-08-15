Лукашенко назвал причину размещения ТЯО в Белоруссии

"На этом фоне, оставаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь вместе с партнерами, а также в рамках Союзного государства Беларуси и России прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера", - подчеркнул Лукашенко.