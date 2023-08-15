Шойгу назвал одну из приоритетных задач СВО

Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции на Украине — освобождение российских пленных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. Он добавил, что по этой линии налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого содействуют в поиске военнопленных и обеспечивают соблюдение их прав. Трансляция выступления ведется на странице министерства во «ВКонтакте».

Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции — освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, представители которого оказывают существенную поддержку в определении местонахождения попавших в плен, обеспечении прав военнопленных, — сказал Шойгу.

Министр указал также на то, что возвращение пленных — сложная и деликатная работа, поскольку украинские власти, по его мнению, не способны договариваться.