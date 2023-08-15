Украина перебросила резервы под Купянск

«Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Ужесточены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы», — также рассказал он.

Ранее немецкое издание Der Spiegel заявило, что наступление российских войск на Купянск происходит в неблагоприятное для Украины время. Отмечается, что ВСУ пытаются прорвать российские оборонительные рубежи на юге, в то время как армия РФ «создает новый возгорания на северо-востоке».