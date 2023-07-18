В Госдуме высказались об альтернативах зерновой сделке

России стоит продолжать работать над проектами по поддержке африканских стран, страдающих от продовольственного кризиса, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о возможных альтернативах зерновой сделке, изначально призванной помочь страдающим от голода государствам.

«Нам здесь важнее понять перспективы собственного участия в такого рода проектах. Речь изначально касается участия в программах ООН по помощи беднейшим странам в решении проблем продовольственного кризиса. Мы в этих программах участвовали, в свое время были отработаны в том числе логистические пути доставки этого зерна», — сказал депутат.

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Думаю, что это (собственные маршруты поставок — прим. «Ленты.ру») может стать для нас выходом из этой ситуации

По словам Новикова, возможные пути взаимодействия по этому вопросу могут быть проработаны в рамках грядущих межгосударственных консультаций.

«Впереди несколько форматов по взаимодействию России со странами Африки: парламентский формат Россия — Африка, который состоится уже в этом месяце, чуть позже, в сентябре, будет саммит на уровне глав государств. Думаю, что мы с нашими африканскими партнерами можем начать изучать альтернативные способы участия России в проекте продовольственной помощи африканским странам, но для этого предстоит отработать новые способы транспортировки и доставки этого зерна», — добавил парламентарий.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили альтернативу «черноморской инициативе» в виде иных вариантов поставок зерна наиболее нуждающимся странам. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Разговор министров состоялся 18 июля по инициативе турецкой стороны. Политики обменялись мнениями по региональной повестке дня с акцентом на последних событиях вокруг Украины.

«Обсуждены итоги совместной работы в рамках «черноморской инициативы». С. В. Лавров констатировал, что ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений меморандума Россия — ООН, в частности, продолжения блокировки российских банковских платежей, страхования и транспортной логистики, заморозки наших зарубежных активов и поставок отечественной сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также фактической утраты гуманитарного характера сделки, откровенно коммерциализированной Киевом, реализация договоренностей по зерну прекращена с 18 июля», — говорится в публикации.

В МИД пояснили, что за этим последует отзыв гарантий безопасности судоходства и восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря, а также сворачивание морского гуманитарного коридора в зоне соглашения и расформирование совместного координационного центра в Стамбуле.

«В качестве альтернативы «черноморской инициативе» министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей», — добавили представители министерства.

Зерновая сделка невозможна без участия России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила перспективу возобновить соглашение после того, как Москва решила приостановить участие в нем.

«Как без нас это может быть вообще? Без России это совершенно неприемлемо. Понятно, у Украины свои цели и свое понимание, но я не знаю, пойдет ли на это Анкара. Турция периодически принимает без нас всякие решения, которые нас немножко обескураживают. Если они собираются это делать, понятно, что мы хотим свои условия отстаивать», — сказала депутат.

По мнению Журовой, если Украина договорится с Турцией и ООН продлить сделку в новом формате, Россия не оставит это без внимания.

«Президент [России Владимир Путин] явно будет с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом это обсуждать. Я допускаю, что просто так это все равно не останется», — заключила парламентарий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление зерновой сделки с Турцией и ООН, но без участия РФ, несет в себе военные риски. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Здесь вопрос, который нуждается в комментариях со стороны военных. Речь идет о зоне приближенных военных действий. Без гарантий безопасности есть риски. Здесь мы не можем сказать насколько, и какие страны готовы на себя эти риски брать", – отметил он.

Представитель Кремля выразил мнение, что зерновая сделка может быть использована киевскими властями для их боевых целей.

Ранее источники сообщали, что власти Турции получили от украинской стороны предложение возобновить зерновую сделку без участия России. В данный момент Анкара координирует вопрос возобновления сделки с ООН. Каких-либо решений еще не принято, добавил источник.

Решение России о выходе из зерновой сделки может привести страну к большим дипломатическим издержкам. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, в таком случае могут значительно пошатнуться отношения РФ со странами глобального Юга.

«Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии. И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек», — сказал Салливан в интервью CBS.

Он отметил, что пока Вашингтон не может спрогнозировать окончательное решение российского лидера Владимира Путина по этому вопросу. При этом США готовы к любому исходу, заявил Салливан.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американская администрация не рассматривает возможность смягчения санкций в отношении России, чтобы вернуть ее в зерновую сделку. Его слова приводит РИА Новости.

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«У нас нет причин изменять свою позицию», — заявил Кирби.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон настаивает на скорейшем возобновлении зерновой сделки с участием России, Украины, Турции и ООН.

Украине стоит попросить у Организации объединенных наций (ООН) выполнить требования России в рамках зерновой сделки, в случае удовлетворения интересов Москвы относительно соглашения будет возможно и его возобновление. Таким образом первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Ленте.ру» слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который попросил у стран ООН требовать от России возобновить зерновую сделку.

«Украина кровно заинтересована в этой зерновой сделке и рассматривает ее исключительно как коммерческий проект. Отсутствие этой сделке принесет Украине ежемесячный убыток в 500 миллионов долларов — астрономическая сумма. Понятно, зачем им участие России в сделке», — заявил сенатор.

Говоря о возможности возобновления зерновой сделки в будущем, Джабаров подчеркнул, что Россия тоже должна получать преимущества от участия в соглашении.

«Перспективы возобновления зерновой сделки вчера четко обрисовал наш президент [Владимир Путин], об этом говорил и [пресс-секретарь российского президента Дмитрий] Песков: выполнение условий России в рамках соглашения, чтобы Россия не просто участвовала, а тоже получала свои преимущества по продаже своего зерна, удобрений, открытие портов для наших судов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Кулеба попросил страны-участницы ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке.

«Призываю все государства-члены ООН требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал глава МИД Украины на заседании Совбеза ООН.

Прекращение действия зерновой сделки не угрожает ситуации на зерновом рынке ЮАР, более того - это создает новые возможности для экспорта южноафриканской кукурузы. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии государственного телевидения ЮАР SABC.