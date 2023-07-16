Салливан рассказал, чем обернется для РФ отказ от зерновой сделки

Салливан: выход из зерновой сделки обернется для России огромными издержками
Решение России о выходе из зерновой сделки может привести страну к большим дипломатическим издержкам. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, в таком случае могут значительно пошатнуться отношения РФ со странами глобального Юга.
«Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии. И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек», — сказал Салливан в интервью CBS.
Он отметил, что пока Вашингтон не может спрогнозировать окончательное решение российского лидера Владимира Путина по этому вопросу. При этом США готовы к любому исходу, заявил Салливан.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия еще не принимала решения касаемые зерновой сделки, сообщает телеканал 360. Также сообщалось, что прекращение зерновой сделки может лишить Киев крупных сумм. В таком случае Украина лишиться 500 млн долларов в месяц. Уточняется, что с августа 2022 года по июнь 2023 года страна экспортировала 50,6 млн тонн зерна, передает RT.