Салливан рассказал, чем обернется для РФ отказ от зерновой сделки

Решение России о выходе из зерновой сделки может привести страну к большим дипломатическим издержкам. Об этом заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, в таком случае могут значительно пошатнуться отношения РФ со странами глобального Юга.

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«Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии. И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек», — сказал Салливан в интервью CBS.

Он отметил, что пока Вашингтон не может спрогнозировать окончательное решение российского лидера Владимира Путина по этому вопросу. При этом США готовы к любому исходу, заявил Салливан.