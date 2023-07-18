В России оценили возможность возобновления зерновой сделки без участия Москвы

Зерновая сделка невозможна без участия России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она оценила перспективу возобновить соглашение после того, как Москва решила приостановить участие в нем.

«Как без нас это может быть вообще? Без России это совершенно неприемлемо. Понятно, у Украины свои цели и свое понимание, но я не знаю, пойдет ли на это Анкара. Турция периодически принимает без нас всякие решения, которые нас немножко обескураживают. Если они собираются это делать, понятно, что мы хотим свои условия отстаивать», — сказала депутат.

По мнению Журовой, если Украина договорится с Турцией и ООН продлить сделку в новом формате, Россия не оставит это без внимания.

«Президент [России Владимир Путин] явно будет с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом это обсуждать. Я допускаю, что просто так это все равно не останется», — заключила парламентарий.

Как сообщил источник РИА Новости, Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом случае стороны соглашения должны учитывать риски, поскольку маршрут вывоза зерна проходит рядом с зоной боевых действий. Также представитель российского лидера отметил, что Москва готова бесплатно заместить поставки украинской продукции для нуждающихся стран.

17 июля Москва Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки. По его словам, ее возможно возобновить только в том случае, если будут выполнены условия Москвы.