В Белом доме оценили возможность смягчить санкции против РФ при возврате зерновой сделки
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американская администрация не рассматривает возможность смягчения санкций в отношении России, чтобы вернуть ее в зерновую сделку. Его слова приводит РИА Новости.
«У нас нет причин изменять свою позицию», — заявил Кирби.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон настаивает на скорейшем возобновлении зерновой сделки с участием России, Украины, Турции и ООН.
17 июля в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. В ООН подтвердили, что зерновая сделка и прекращена и выразили сожаление по этому поводу.
Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что Россия потеряла в результате дисконта цен на российские зерновые культуры из-за черноморской инициативы около $1 млрд.
Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.