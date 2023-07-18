Украине стоит попросить у Организации объединенных наций (ООН) выполнить требования России в рамках зерновой сделки, в случае удовлетворения интересов Москвы относительно соглашения будет возможно и его возобновление. Таким образом первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Ленте.ру» слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который попросил у стран ООН требовать от России возобновить зерновую сделку.

«Украина кровно заинтересована в этой зерновой сделке и рассматривает ее исключительно как коммерческий проект. Отсутствие этой сделке принесет Украине ежемесячный убыток в 500 миллионов долларов — астрономическая сумма. Понятно, зачем им участие России в сделке», — заявил сенатор.

Говоря о возможности возобновления зерновой сделки в будущем, Джабаров подчеркнул, что Россия тоже должна получать преимущества от участия в соглашении.

«Перспективы возобновления зерновой сделки вчера четко обрисовал наш президент [Владимир Путин], об этом говорил и [пресс-секретарь российского президента Дмитрий] Песков: выполнение условий России в рамках соглашения, чтобы Россия не просто участвовала, а тоже получала свои преимущества по продаже своего зерна, удобрений, открытие портов для наших судов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Кулеба попросил страны-участницы ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке.

«Призываю все государства-члены ООН требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал глава МИД Украины на заседании Совбеза ООН.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.