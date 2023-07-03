Очередная акция по сожжению Корана в Стокгольме и резкая реакция на это президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стали следствием того, что членство Швеции в НАТО оказалось под угрозой, говорится в материале газеты Milliyet.

“Многие турецкие чиновники, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, резко отреагировали на сожжение Корана у мечети в столице Швеции Стокгольме. Это еще больше поставило под угрозу шансы скандинавской страны на скорое вступление в военный альянс”, – указывается в статье.

Издание обращает внимание на предстоящие мероприятия, в ходе которых вопрос членства Швеции в Североатлантическом альянсе “встанет ребром”.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 6 июля должна состояться встреча с участием представителей МИД Турции, Швеции и Финляндии. На этом мероприятии также будут главы разведывательных организаций и советники по национальной безопасности.

На прошедшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что политики работают над тем, чтобы завершить процесс вступления Швеции в НАТО до саммита НАТО. Саммит запланирован на 11-12 июля, а пройдет он в столице Литвы Вильнюсе.

Акция сожжения Корана в Швеции 28 июня не была незаконной и не должна препятствовать вступлению страны в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти действия оскорбительны и достойны осуждения, но они не обязательно незаконны в суверенной юридической системе.

«Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что продолжает финализировать вступление Швеции в альянс. По его мнению, Швеция выполнила все свои обязательства, в том числе те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией на прошлом саммите НАТО в Мадриде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал акцию по сожжению Корана в столице Швеции. Его слова передает РИА Новости.

Глава турецкого государства назвал эти действия подлым нападением.

«Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот климат провокациями, совершаемыми под защитой полиции», — высказался он.

Эрдоган подчеркнул, что те, кто допускает подобные акции, не смогут реализовать свои амбиции. По его словам, Турция не поддастся политике провокаций и угроз.

Ранее в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвали посла Швеции и вручили ему ноту из-за акции публичного сожжения Корана в Стокгольме. Его призвали следить за ненавистническими высказываниями, а акция сочли следствием «нехватки уважения к общественным ценностям».

Вероятность того, что Турция на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе одобрит заявку Швеции на вступление в альянс, остается низкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Вероятность того, что Анкара одобрит членство Швеции на саммите, низкая. Стокгольму предстоит решить сложные вопросы, в том числе по экстрадиции лиц, запрошенных Турцией», — заявил собеседник агентства.

По словам турецкого дипломата, Анкара, несмотря на внешнее давление, будет «придерживаться своей принципиальной позиции» из-за политики Стокгольма, «когда открыто проводятся демонстрации Рабочей партии Курдистана, сжигается священная книга мусульман — Коран».

Ранее сообщалось, что чиновники из стран-членов НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля активизировали попытки убедить Турцию одобрить членство Швеции в альянсе.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал членство Швеции в НАТО несбыточной мечтой после очередной провокации с сожжением Корана, сообщает газета Milliyet.

Куртулмуш возмущен тем, что в Швеции рассчитывают на вступление в Североатлантический альянс после того, как произошли неоднократные провокации.

«Извините, но Турция — страна, которая отвечает за слова. Что бы она ни сказала, что бы ни пообещала, она выполняет, но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать членства в НАТО — просто несбыточная мечта», — заявил Куртулмуш.

Он добавил, что на Турцию постоянно оказывается сильное давление со стороны других членов НАТО — но пока шведские власти не выполнят требований Анкары — вступление Швеции в НАТО невозможно.

Турецкое правительство планирует 3 июля под руководством президента Тайипа Эрдогана обсудить повышение зарплат госслужащих и заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Sabah.

Отмечается, что во главе повестки будут решения, связанные с экономической и социальной сферами. Кабмину нужно будет подготовить законопроекты о повышении минимальной зарплаты госслужащих до 22 тыс. лир (около $850), а также об освобождении части населения от уплаты налогов при покупке компьютеров и телефонов.

По информации Sabah, в соответствующий пакет законопроектов войдут инициативы по поддержке пенсионеров и положение, запрещающее повышать арендную плату за жилье более чем на 25% до июля 2024 года.

Кроме того, по данным газеты, в правительстве обсудят выполнение Швецией требований Турции для вступления в НАТО.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент (Дагестан) посетил Джума-мечеть, рассказал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В мечети помощник муфтия республики Запир Солимов подарил президенту Коран. При этом один из сопровождающих президента чиновников заметил, что в Швеции прошла новая акция, в ходе которой Священная книга была сожжена.

«Петра I на них не хватает», - ответил на его слова Путин.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетит США 5 июля и обсудит с американским президентом Джо Байденом вступление Стокгольма в Североатлантический альянс, конфликт на Украине и координацию политики в отношении КНР. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден и премьер-министр Кристерссон обсудят укрепление нашего сотрудничества в сфере безопасности и вновь выразят уверенность в том, что Швеция должна вступить в НАТО как можно скорее" - сообщила она. Среди тем переговоров также помощь Киеву, "более тесная координация по вопросам, связанным с Китаем", борьба с изменениями климата и новейшие технологии.



"Я рад, что президент Байден приглашает на встречу перед саммитом НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. В центре внимания визита будут вступление Швеции в НАТО, а также другие вопросы, которые объединяют наши две страны: переход к зеленой экономике, вопросы технологий, поддержка Украины и трансатлантическое сотрудничество в отношении Китая. Я с нетерпением жду встречи с президентом Байденом", - прокомментировал Кристерссон.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.