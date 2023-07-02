Путин о сожжении Корана в Швеции: «Петра I на них не хватает»
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент (Дагестан) посетил Джума-мечеть, рассказал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
В мечети помощник муфтия республики Запир Солимов подарил президенту Коран. При этом один из сопровождающих президента чиновников заметил, что в Швеции прошла новая акция, в ходе которой Священная книга была сожжена.
«Петра I на них не хватает», - ответил на его слова Путин.
Напомним, что в первый день праздника Курбан-байрам, 28 июня, некий политический активист положил в Коран сало, а затем вместе с салом поджег книгу.
Прошедшая в Швеции акция вызвала возмущение по всему миру. В МИД РФ назвали инцидент позорным нарушением прав верующих.
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