Путин о сожжении Корана в Швеции: «Петра I на них не хватает»

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент (Дагестан) посетил Джума-мечеть, рассказал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В мечети помощник муфтия республики Запир Солимов подарил президенту Коран. При этом один из сопровождающих президента чиновников заметил, что в Швеции прошла новая акция, в ходе которой Священная книга была сожжена.

«Петра I на них не хватает», - ответил на его слова Путин.

Напомним, что в первый день праздника Курбан-байрам, 28 июня, некий политический активист положил в Коран сало, а затем вместе с салом поджег книгу.