Генсек НАТО назвал законной акцию сожжения Корана в Швеции

Акция сожжения Корана в Швеции 28 июня не была незаконной и не должна препятствовать вступлению страны в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что эти действия оскорбительны и достойны осуждения, но они не обязательно незаконны в суверенной юридической системе.
«Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения», — сказал генсек НАТО.
Столтенберг добавил, что продолжает финализировать вступление Швеции в альянс. По его мнению, Швеция выполнила все свои обязательства, в том числе те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией на прошлом саммите НАТО в Мадриде.
28 июня в Стокгольме прошла согласованная с полицией акция, во время которой разорвали и сожгли Коран. Мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту акцию подлым нападением.
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