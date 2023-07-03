Milliyet: членство Швеции в НАТО под угрозой из-за сожжения Корана и реакции Эрдогана

Очередная акция по сожжению Корана в Стокгольме и резкая реакция на это президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стали следствием того, что членство Швеции в НАТО оказалось под угрозой, говорится в материале газеты Milliyet.

“Многие турецкие чиновники, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, резко отреагировали на сожжение Корана у мечети в столице Швеции Стокгольме. Это еще больше поставило под угрозу шансы скандинавской страны на скорое вступление в военный альянс”, – указывается в статье.

Издание обращает внимание на предстоящие мероприятия, в ходе которых вопрос членства Швеции в Североатлантическом альянсе “встанет ребром”.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 6 июля должна состояться встреча с участием представителей МИД Турции, Швеции и Финляндии. На этом мероприятии также будут главы разведывательных организаций и советники по национальной безопасности.