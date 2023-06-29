Эрдоган прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал акцию по сожжению Корана в столице Швеции. Его слова передает РИА Новости.

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Глава турецкого государства назвал эти действия подлым нападением.

«Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот климат провокациями, совершаемыми под защитой полиции», — высказался он.

Эрдоган подчеркнул, что те, кто допускает подобные акции, не смогут реализовать свои амбиции. По его словам, Турция не поддастся политике провокаций и угроз.