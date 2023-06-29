Эрдоган прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал акцию по сожжению Корана в столице Швеции. Его слова передает РИА Новости.
Глава турецкого государства назвал эти действия подлым нападением.
«Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот климат провокациями, совершаемыми под защитой полиции», — высказался он.
Эрдоган подчеркнул, что те, кто допускает подобные акции, не смогут реализовать свои амбиции. По его словам, Турция не поддастся политике провокаций и угроз.
Ранее в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвали посла Швеции и вручили ему ноту из-за акции публичного сожжения Корана в Стокгольме. Его призвали следить за ненавистническими высказываниями, а акция сочли следствием «нехватки уважения к общественным ценностям».
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