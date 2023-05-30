Посол России в Турции ответил на обвинения во вмешательстве в выборы

По его словам, на эту тему уже было немало спекуляций, однако важно понимать, что Москва для этого не давала абсолютно никаких поводов, передает ТАСС.

Ерхов подчеркнул, что один из кандидатов «несколько резковато» предостерег «дорогих российский друзей» от вмешательства в ход этих выборов, однако пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Сергеевич Песков сразу «четко отмежевался от таких обвинений».

«Мы не вступали в полемику вокруг этого вопроса, так как понимали, что, может быть, именно полемики от нас и ждали», – заметил дипломат.

Также посол обратил внимание на то, что даже после завершения предвыборной кампании «Россию пытаются представить как некоего бенефициара», однако на самом деле хорошо видно, что «выиграл тот, кому оказало доверие большинство турецких избирателей, а проиграли как раз те, кто видит в подлинных друзьях своего народа врагов».

новость от 11 мая

Лидер турецкой оппозиции в своём Twitter призвал Москву «убрать руки от турецкого государства».

EPA/ТАСС

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — написал Кылычдароглу на турецком и русском.

Заявление было выпущено после того, как действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган показал видео, на котором его соперника поддерживает лидер курдских боевиков. Впоследствии европейские журналисты определили, что запись смонтирована из двух роликов с разным фоном и содержанием, отмечает РБК.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил лидеру Народно-республиканской партии (НРП) Кемалю Кылычдароглу на обвинение России во вмешательстве в выборы в стране. Он заявил, что его оппоненту должно быть стыдно за это заявление, сообщает турецкая газета Sabah.

«Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?», — обратился турецкий лидер к Кылычдароглу.

новость от 13 мая

Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны, "об этом не может быть и речи", заявил ТАСС в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа.

Комментируя по просьбе ТАСС заявление председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшемся вмешательстве в президентские выборы в Турции, представитель Кремля согласился, что это "заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции".

"Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", - указал пресс-секретарь российского президента.



"В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что именно оппозиционная партия называет себя прямыми последователями Ататюрка.

"Уместно напомнить, что именно основатель Турецкой Республики и архитектор внешнеполитического мировоззрения современной Турции Ататюрк был убежденным сторонником развития российско-турецких отношений, именно при Ататюрке был заложен фундамент наших отношений дружбы и добрососедства", - констатировал Песков.



"Упомянутое заявление господина Кылычдароглу явно идет вразрез и прямо противоположно этому видению Ататюрка", - подчеркнул он.



"Россия со своей стороны дорожит тем уровнем отношений, который был достигнут за последние годы", - заверил он.

По его словам, "очевидны достижения в области взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, торговля, энергетика, транспорт, гуманитарные связи, и в других областях". "Это то взаимодействие, которое действительно носит взаимовыгодный характер для народов двух стран", - считает Песков.

"Конечно, мы с уважением отнесемся к выбору турецкого народа", - подчеркнул представитель Кремля.



"Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства [российского вмешательства в выборы президента Турции]. Он их до сих пор не представил", - констатировал представитель Кремля.



"Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует", - указал Песков.

новость от 24 мая

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал, что его венгерский коллега Шандор Пинтер предупреждал Анкару о необходимости быть осторожнее в связи с попытками США повлиять на выборы в республике.

EPA/TACC

"Джордж Сорос, финансировавший оранжевые революции в различных странах от имени США, хотел оказать влияние на выборы в Венгрии. Министр внутренних дел Венгрии Пинтер - мой друг, мы с ним в постоянном контакте. Он сказал, что средства [для влияния] на выборы шли напрямую из казны США. Он нас предупредил тоже быть осторожнее", - цитирует Сойлу в среду газета Aydinlik.

Турецкий министр добавил, что премьер Венгрии Виктор Орбан после победы на выборах "изгнал Сороса и всех его людей из страны". А в рамках своей избирательной кампании он продвигал анти-ЛГБТ повестку, которую поддержали в итоге 80% населения.

Относительно поддержки ЛГБТ со стороны США Соулу сообщил, что американская сторона консолидирует вокруг этой повестки страны Европы и оказывает большую поддержку ЛГБТ-ассоциациям.

"Помогают продвигать телесериалы на эту тему, например. Некоторым организациям оправляют деньги напрямую. Мы сообщали, что это за организации, сколько у них средств. Судились с ними", - сказал министр.

Помимо этого Сойлу обратил внимание на попытки США нанести удар по Китаю, используя Турцию и тему уйгуров. Целью является повлиять на Турцию, чтобы она совершила шаги против турок-уйгуров, проживающих в республике, и тем самым оказала некое воздействие на Китай.

Ранее Сойлу не раз заявлял о попытках вмешаться в выборы в Турции со стороны США. Накануне голосования 14 мая он указал, что "планы США [по вмешательству в выборы] активизируются", "происходит вмешательство западной прессы в выборы для реализации плана США". Кроме того, он обвинил США во вбросах сфабрикованных видеозаписей, которые стали причиной выхода из президентской гонки одного из кандидатов Мухаррема Индже. По утверждению главы МВД, за всеми действиями против Турции "стоит президент США Джо Байден".

новость от 28 мая

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в 2023 году. Об этом сообщил глава ЦИК страны Ахмет Йенер.

По результатам подсчета 99,80% голосов, нынешний президент набрал 52,14% голосов, обойдя своего оппонента примерно на 4,28%. Осталось досчитать голоса за рубежом, но оставшиеся бюллетени уже не повлияют на итоги волеизъявления.

За кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовало 47,86% человек.

Ранее Эрдоган выступил перед избирателями на крыше автобуса и поблагодарил их за то, что они доверили ему управлять страной следующие пять лет. Он также заявил, что прошедшие выборы были «праздником демократии».

новость от 29 мая

Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник по телефону турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок и обсудил с ним двусторонние и региональные вопросы. Об этом сообщила администрация турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.

"Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента [Реджепа] Тайипа Эрдогана с переизбранием на президентский пост, выразив надежду, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу. Оба лидера договорились о дальнейшем развитии отношений между РФ и Турцией и в региональных вопросах", - говорится в собщении.

В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана.

"Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе", - говорится в сообщении.

В ходе беседы президенты РФ и Турции также отметили, что "поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях".

"Поблагодарив за поздравления, президент Турецкой Республики, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции — наилучший исход с точки зрения интересов России, отметил в беседе с «Мир 24» старший научный сотрудник центра ближневосточных исследований Института международных отношений МГИМО Георгий Мачитидзе.

В воскресенье Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных данных, победу за Эрдоганом во втором туре президентских выборов. Он набрал 52,14 процента голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процента. Разрыв между кандидатами на данный момент составляет 2,253 миллиона голосов.

По словам Мачитидзе, между руководителями двух стран уже сложились неплохие личные отношения, что, бесспорно, влияет на политический курс государства. Важно, что эти отношения подкреплены целым рядом очень важных проектов, реализация которых будет продолжена.

«Таких, например, как поставки в Турцию российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Интересно, что турецкая сторона, несмотря на просьбы США, не предоставила им возможности посмотреть эти С-400, что очень интересовало американцев», — отметил Мачитидзе.

Он также указал на проект атомной электростанции Аккую, строящейся на средиземноморском побережье Турции.

«Это зерновая сделка, а также импортозамещение, которое идет через Турцию. То есть благодаря победе Эрдогана будет продолжен целый ряд важных проектов, которые объединяют наши страны», — подчеркнул он.

Важно, что Турция под руководством Эрдогана в соответствии с конвенцией Монтре не пропускает в Черное море военные суда НАТО. Кроме того, Анкара заинтересована в стабильных отношениях с Москвой с учетом ее интересов в Закавказье и объединения тюркоязычных государств, в которое, помимо Турции, входят постсоветские страны, отметил также Мачитидзе.