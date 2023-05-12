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Эрдоган ответил на слова оппонента о вмешательстве России в выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил лидеру Народно-республиканской партии (НРП) Кемалю Кылычдароглу на обвинение России во вмешательстве в выборы в стране. Он заявил, что его оппоненту должно быть стыдно за это заявление, сообщает турецкая газета Sabah.

«Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?», — обратился турецкий лидер к Кылычдароглу.

Ранее лидер оппозиции обвинил Россию в заговоре и призвал убрать руки от турецкого государства. Заявление политика прозвучало после появления видеозапись, на которой видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать Кылычдароглу. По его словам, видео — монтаж, созданный российской стороной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти обвинения. Он заверил, что ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции не может быть и речи, а подобные слухи распространяют лжецы.

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