Песков ответил на обвинения оппозиции Турции о вмешательстве России в выборы

Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны, "об этом не может быть и речи", заявил ТАСС в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа.

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Комментируя по просьбе ТАСС заявление председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшемся вмешательстве в президентские выборы в Турции, представитель Кремля согласился, что это "заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции".

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"Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", - указал пресс-секретарь российского президента.

"В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что именно оппозиционная партия называет себя прямыми последователями Ататюрка.

"Уместно напомнить, что именно основатель Турецкой Республики и архитектор внешнеполитического мировоззрения современной Турции Ататюрк был убежденным сторонником развития российско-турецких отношений, именно при Ататюрке был заложен фундамент наших отношений дружбы и добрососедства", - констатировал Песков.



"Упомянутое заявление господина Кылычдароглу явно идет вразрез и прямо противоположно этому видению Ататюрка", - подчеркнул он.

"Россия со своей стороны дорожит тем уровнем отношений, который был достигнут за последние годы", - заверил он.

По его словам, "очевидны достижения в области взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, торговля, энергетика, транспорт, гуманитарные связи, и в других областях". "Это то взаимодействие, которое действительно носит взаимовыгодный характер для народов двух стран", - считает Песков.

"Конечно, мы с уважением отнесемся к выбору турецкого народа", - подчеркнул представитель Кремля.

"Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства [российского вмешательства в выборы президента Турции]. Он их до сих пор не представил", - констатировал представитель Кремля.